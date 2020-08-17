МИД РФ обвинил президента Франции в "лицемерии" из-за позиции по Беларуси

Поддержка мирных демонстрантов в Беларуси является «лицемерием» со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Макрон, заявил: «Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета».

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? — пишет представитель министерства иностранных дел в своем Facebook. — Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?»

Отметим, что собственных заявлений относительно проходящих в Беларуси уже неделю массовых протестов против фальсификации выборов, насилия к мирным гражданам и президентства Александра Лукашенко МИД РФ не делал. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, после чего дважды за неделю говорил с ним по телефону.

В ходе протестов в Республике сотрудники силовых ведомств также неоднократно задерживали и избивали граждан России. «Новая газета» уже попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина прокомментировать, были ли проведены проверки по этому поводу и возбуждены уголовные дела. При этом МИД РФ оказал содействие для того, чтобы многие россияне были отпущены на свободу.