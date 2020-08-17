Лукашенко допустил новые выборы, а ЦИК отказался пересчитывать старые

Стало известно, что в разговоре с одним из рабочих МЗКТ Александр Лукашенко заявил о возможности провести новые выборы после принятия новой Конституции.

«Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — заявил Лукашенко.

До этого, выступая перед теми же рабочими он заявил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Также отмечается, что пять человек из числа рабочих этого цеха были задержаны, однако «Наша Нива» уточняет, что после проверки телефонов и предупреждения их всех отпустили.

Тем временем ЦИК Беларуси ответил на многочисленные жалобы. Ведомство сообщило, что о нарушениях на участках ей неизвестно, поэтому повторного подсчета голосов тоже не будет. Там не нашли причин не признавать итоги выборов на участках, а также пояснили, что не дадут ознакомиться с результатами голосования на отдельных участках, передает «Sputnik Беларусь».