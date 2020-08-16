Сторонники перемен ответили Лукашенко в разы большим митингом. Они идут к центру

Возле стеллы «Минск — город-герой» собралось огромное количество людей, протестующих против Александра Лукашенко. По оценкам «МБХ Медиа», там собрались более 60 тысяч человек. По другим оценкам их число доходит до 100 тысяч.

Как пишет РИА Новости, они направились к центру города. При этом некоторые решили воспользоваться метро. Толпа не нарушает правил дорожного движения, не перекрывает дороги и идет по тротуару. Многие взяли на шествие детей.

Акции также проходят и в других городах Беларуси.

При этом ранее формально президент Республики Александр Лукашенко провел митинг в свою поддержку, объявив, что на него пришли 50 тысяч человек. Эту цифру называло госагентство «БелТА», а государственные телеканалы даже говорили о 70 тысячах, но если сравнить съемку митинга оппозиции и провластного митинга, то видно, что первые собрали в разы больше людей. При этом на акцию Лукашенко многих граждан свозили на автобусах из других регионов, причем закончилась она вскоре после окончания выступления Лукашенко.