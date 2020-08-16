Соловей об инсульте Лукашенко: Держится на обезболивающих с наркоэффектом

Политолог Валерий Соловей рассказал о состоянии белорусского президента, которого спасли от смерти китайские врачи.

Ситуация в Белоруссии продолжает накаляться. Уступать не хочет ни одна сторона: ни митингующие против Лукашенко, ни его сторонники в силовых структурах.

Президент Белоруссии накануне провёл переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых, по информации Валерия Соловья, обсуждался вариант, при котором Лукашенко согласится на перевыборы (кандидатом от оппозиции станет — и победит — Бабарико, якобы устраивающий Кремль), а сам займёт должность секретаря Госсовета нового Союзного государства. Возглавить же Госсовет, по информации политолога,... ну конечно, ВВП.

Однако никто сейчас не знает, по какому сценарию будут развиваться события: слишком стремительно меняется ситуация.

По мнению Валерия Соловья, все может решиться даже в течение нескольких часов.

— Например, когда в четверг, 13 августа, поступили первые сообщения об инсульте Лукашенко, в Кремле надеялись, что проблема, возможно, сейчас решится сама собой, — рассказал Соловей в интервью ведущим YouTube-канала МБХ-медиа.

Однако лидер Белоруссии, как известно, выступил на совещании в пятницу 14 августа и на митинге в свою поддержку 16 августа в Минске.

Политолог рассказал о здоровье Лукашенко в настоящий момент.

— Он в очень плохом физическом состоянии, — заявил Соловей. — У него был микроинсульт, это показала томография. Причем, возможно, даже два инсульта. Его очень оперативно начали лечить китайские врачи. Почему китайские? Он не доверяет врачам из Москвы. Китайцы привели его в порядок, за исключением небольших проблем с мимикой.

Доктора сказали, что Лукашенко не стоит демонстрировать физическую активность, это может быть очень опасно для него.

В пятницу Лукашенко все-таки выступил, последствием стали чудовищные головные боли, которые его сейчас не покидают, — утверждает Валерий Дмитриевич. — Он держится на обезболивающих препаратах с наркоэффектом. Отсюда и некоторые странности его публичных заявлений.

Соловей напомнил, что Лукашенко перенёс несколько гипертонических кризов, причём часть из них случилась еще до выборов 9 августа.

— Но «врачи-вредители» его спасли. Если бы это были московские врачи, возможно, была бы одна ситуация. Но поскольку это оказались китайские специалисты (а Китай заинтересован в сохранении Лукашенко, он ему благодарен), то его... не совсем вылечили, но поставили на ноги, — объяснил Соловей.