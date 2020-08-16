Глава ОМОН Беларуси: Мы не дадим развалить нашу страну!

На Площади Независимости при 30-градусной жаре прошёл митинг в поддержку Лукашенко. Наш спецкор передает подробности.

На мероприятии выступил заместитель руководителя ОМОН Беларуси Иван Юрков. Глава МВД республики Юрий Караев также присутствовал на митинге, мальчишки фотографировались с ним, как со звездой.

Участников акции привезли автобусы из разных городов Беларуси. По ощущениям, их собралось около 3 тысяч человек.

— Я не оратор, поэтому скажу кратко. Как офицер, гражданин и патриот своей страны, я всех прошу... не дать развалить свою страну! Идёт гнусная война по запугиванию милиционеров и членов их семей. Мы эту страну не отдадим! Потому что любимых не продают, — сказал начальник ОМОН.

Другой выступающий напомнил Юркову со сцены, что по ту сторону баррикад «тоже наши дети».

Реакция на эти слова была смешанной.

Один из лозунгов на митинге в поддержку Александра Лукашенко был такой: «ОМОН — молодец!»

Сам президент вышел на сцену с пламенной речью последним. Он так же полностью поддержал силовиков, которые применяли силу к протестующим.

— Если бы мы их не остановили, вас бы здесь не было! — сказал Лукашенко своим сторонникам! — Вы бы горбатились, а они бы делили страну!