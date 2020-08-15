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Зеленский счел некорректным возвращение Белоруссией 32 задержанных граждан РФ

Политика
11:26, 15 августа 2020

Зеленский счел некорректным возвращение Белоруссией 32 задержанных граждан РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан может привести к трагическим последствиям.

По данным Генпрокуратуры РФ, задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены домой. Еще один россиянин, который также является гражданином Белоруссии, остался на территории республики.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», — написал президент в своем Telegram.

По слова Зеленского, офис генпрокурора Украины обращался в генеральную прокуратуру Белоруссии по вопросу выдачи задержанных граждан Киеву.

«Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло», — подытожил глава Украины.

29 июля Белорусские власти сообщали о задержании 33 российских граждан, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков в республике. 

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, которые находились в стране транзитом и опоздали на рейс. Песков уверен, что задержанные не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Рубрика: Политика

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