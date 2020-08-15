"Мы же методички читали цветных революций". Лукашенко поговорил с Путиным

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

До этого глава Белоруссии на совещании в Минске заявил, что против страны «разворачивается агрессия». Лукашенко отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает «не только Беларуси», но и всему Союзному государству. «Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали цветных революций», — сказал президент.

Лукашенко нашел в ситуации «элементы внешнего вмешательства». Публикации в соцсетях он назвал фейками, которые появляются, чтобы «у народа создать вот это подленькое настроение». По словам президента, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

На данный момент в ходе протестов после выборов президента 9 августа в Белоруссии задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало МВД республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.