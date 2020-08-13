Захарова: США создают напряженность у границ РФ в ущерб европейской безопасности

Планы США перевести свои военные подразделения из Германии в Румынию вписываются в курс НАТО по созданию «дуги напряженности» у западных границ России, считает российский МИД.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

«Это свидетельствует о намерении США и их союзников по НАТО продолжать придерживаться курса на формирование некоей дуги напряженности по линии соприкосновения с Россией в ущерб интересам европейской безопасности. Понятно, что такие провокационные поползновения не останутся без должного ответа со стороны России, этот факт должны учитывать и в столицах тех восточноевропейских стран, которые днем и ночью думают, что бы такое еще придумать на направлении русофобии, зазывая американских солдат. Мы советуем им просто тщательно взвесить все риски и серьезно подумать о последствиях», — заявила дипломат на брифинге 13 августа.