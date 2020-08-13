В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы. При этом в руководстве предприятий в большинстве случаев это опровергают, но оттуда поступают фото и видео забастовок.

Кроме того, силовики пришли за публично ушедшим в связи с протестами в отставку капитаном милиции из Новополоцка Егором Емельяновым. Он был задержан по подозрению в участии в митингах, но суд его оправдал, пишет в Telegram-канале «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на его жену.

Продолжают демарши и журналисты белорусского телевидения: к уже уволившимся присоединился ведущий передачи «Антифейк» на канале ОНТ, корреспондент президентского пула Дмитрий Семченко, сообщает Telegram-канал «The Village Беларусь»: «Пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — говорит его жена.