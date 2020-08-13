ЦИК: В Минске за Лукашенко проголосовали только 64% избирателей

ЦИК Беларуси через четыре дня после окончания голосования опубликовал итоги выборов президента Республики. Процент за Александра Лукашенко по столице оказался не 80%, как в среднем по Республике (по данным ЦИК), а 64,49%. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, за Светлану Тихановскую в Минске проголосовали 14,9% белорусов. По стране у неё объявлено 9,9%.

Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, ранее подали жалобы в ЦИК, в которых оспорили результаты выборов. Светлана Тихановская заявляла, что считает себя победителем на выборах. С этим согласны многие граждане страны, протестующие с момента объявления результатов. После нескольких часов, проведенных в ЦИК, Тихановская неожиданно оказалась в Литве. Если не считать двух видео, которые, как считают её сторонники, были записаны под давлением, после этого она не выступала с публичными заявлениями. Напомним, что её муж Сергей Тихановский находится под арестом. Оппозиционеры уверены, что власти Беларуси шантажируют Тихановскую, используя его.