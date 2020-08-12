Предполагаемого руководителя массовых протестов в Минске задержали в гостинице

В Белоруссии сообщают о задержании координаторов массовых беспорядков, один из них руководил подчиненными из отеля.

Как пишет агентство БелТА, один из задержанных, житель Минска, снимал номер в гостинице «Беларусь». Он управлял действиями троих подчиненных, которые, в свою очередь, «руководили сотнями».

Волнения в Минске начались после выборов президента, на которых, по официальным данным, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская, которая в итоге покинула страну, набрали 10,09%. В результате столкновений с силовиками, по информации МВД, задержаны около трех тысяч человек.