МВД Беларуси убрало слово "огнестрельное" из сообщения о стрельбе "на поражение"

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова отредактировала пост в Telegam-канале, в котором рассказывала о стрельбе по протестующим «на поражение». Как обращает внимание The Bell, из сообщения пропало слово «огнестрельное», которое относилось к применяемому силовиками оружию, хотя из контекста это все равно ясно следует.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников [огнестрельное] оружие было применено на поражение», — говорится в тексте обращения ведомства.

Также в нем сообщается, что в результате стрельбы один из протестующих был «ранен».

Изданию «Еврорадио» удалось узнать диагноз пострадавшего: «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание». Уточняется, что сегодня сутра он был жив.