МИД счел обвинения Британии в адрес РФ целью спецслужб показать свою значимость

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что обвинения Лондона в адрес Москвы способствуют негативному информационному фону, деструктивно влияющему на диалог стран и развитие двусторонних связей. Об этом пишет РИА Новости.

В конце июля был опубликован доклад британского парламента по разведке, в котором говорилось о вмешательстве РФ в британскую политику. Парламент обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что вместе с США и Канадой ведется работа по отслеживанию хакерских атак, которые затрагивают фармацевтические компании и ученых в нескольких странах. Как считают в центре, связанные с РФ хакеры намервались украсть в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.

«В целом упомянутые сюжеты можно охарактеризовать как весьма поверхностное повторение известных голословных обвинений в адрес России, звучащих на Западе на протяжении уже нескольких лет. Все тезисы авторов выдержаны в хорошо знакомом стиле "хайли лайкли" или "почти наверняка": никаких доказательств или конкретных фактов "вмешательства" не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей», — заявил Беляев.

По его мнению, инициаторы данных обвинений могли преследовать разные цели: «напомнить об активной роли Лондона в сдерживании нашей страны на международной арене или отвлечь внимание от пробуксовывающих переговоров англичан с есовцами о параметрах пост-брэкзитовского взаимодействия». Дипломат также не исключает стремление британских спецслужб продемонстрировать свою значимость и оказать влияние на политику правительства.