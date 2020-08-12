Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Светланы Тихановской

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая ранее заявляла о своей победе на выборах, намерена выступить с обращением.
«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — пишет Линкявичюс в своем Twitter. Также он подчеркнул, что «у демократического мира есть моральное обязательство реагировать на репрессии против народа Беларуси».
- США и НАТО призвали власти Беларуси прекратить насилие над гражданами
- В ЕР, ПАСЕ и в ЕС раскритиковали выборы в Беларуси. Пашинян поздравил Лукашенко
- Ряд стран ЕС считает выборы в Беларуси недемократичными, а разгон людей неприемлимым
Накануне стало известно, что после нескольких часов, проведенных Тихановской в здании ЦИК Беларуси, она неожиданно покинула страну. О её приезде сообщили власти Литвы, предполагается, что её выдворением из страны занималось руководство Беларуси.
Позднее в Сети появились две видеозаписи, в одной из которых она заявила, что приняла такое решение самостоятельно, не называя конкретных причин, отметив, что находится в сложном положении. Напомним, её муж Сергей Тихановский, который изначально претендовал на пост президента страны ранее был арестован и сейчас находится в следственном изоляторе Республики. На второй видеозаписи Тихановская читала текст по бумажке: её сторонники, основываясь на обстановке вокруг неё, предполагают, что запись была сделана в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.
Позднее в поддержку Тихановской ролики выпустили её соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Последняя до сих пор остается в Минске.