Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Светланы Тихановской

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая ранее заявляла о своей победе на выборах, намерена выступить с обращением.

«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — пишет Линкявичюс в своем Twitter. Также он подчеркнул, что «у демократического мира есть моральное обязательство реагировать на репрессии против народа Беларуси».

Накануне стало известно, что после нескольких часов, проведенных Тихановской в здании ЦИК Беларуси, она неожиданно покинула страну. О её приезде сообщили власти Литвы, предполагается, что её выдворением из страны занималось руководство Беларуси.

Позднее в Сети появились две видеозаписи, в одной из которых она заявила, что приняла такое решение самостоятельно, не называя конкретных причин, отметив, что находится в сложном положении. Напомним, её муж Сергей Тихановский, который изначально претендовал на пост президента страны ранее был арестован и сейчас находится в следственном изоляторе Республики. На второй видеозаписи Тихановская читала текст по бумажке: её сторонники, основываясь на обстановке вокруг неё, предполагают, что запись была сделана в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Позднее в поддержку Тихановской ролики выпустили её соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Последняя до сих пор остается в Минске.