Шнуров назвал Лукашенко чмом. В стихах

Сергей Шнуров резко, но поэтично обратился к президенту Белоруссии.

Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты, чего как не родной,

Стал уже народ [бить]?

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше — батька,

А теперь, наверно, — отчим?

Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!

Шнур приостановил музыкальную карьеру и решил попробовать себя в политике, вступив в Партию роста. Партия подконтрольна Кремлю, но музыкант, судя по появляющимся сообщениям, чувствует себя в ней довольно свободно. Недавно он посетил охваченный протестами Хабаровск после ареста губернатора Сергея Фургала.