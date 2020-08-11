Шнуров назвал Лукашенко чмом. В стихах

Сергей Шнуров резко, но поэтично обратился к президенту Белоруссии.
Нет причины ни одной,
Ни плохой и ни хорошей!
Ты, чего как не родной,
Стал уже народ [бить]?
Хватит газом поливать-ка!
Земляки твои, а впрочем...
Звали тебя раньше — батька,
А теперь, наверно, — отчим?
Или чмо? Но мягко очень.
Ты услышишь правду, ишь,
Уши приоткрой и очи!
На штыках не усидишь!
Шнур приостановил музыкальную карьеру и решил попробовать себя в политике, вступив в Партию роста. Партия подконтрольна Кремлю, но музыкант, судя по появляющимся сообщениям, чувствует себя в ней довольно свободно. Недавно он посетил охваченный протестами Хабаровск после ареста губернатора Сергея Фургала.