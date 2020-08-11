Депутат ГД заявил, что "сюсюканья" власти с протестующими грозят Беларуси "майданом"

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что протестная активность в Белоруссии спадет за несколько дней, если власть продолжит придерживаться жесткой политики в отношении протестующих.

«На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится», — сообщил Калашников «Интерфаксу».

Предеседатель отметил, что «всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться» грозят «майданом», который может продлиться несколько месяцев».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,9%.

После голосования в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции несогласных с результатами голосования — на улицы вышли тысячи людей.

Калашников также допускает возможность координации протестов со стороны оппозиционного Запада и российских либеральных сил.

«Я думаю, что это намёк на ту самую третью сторону, которая 25 лет Лукашенко не устраивала, а именно — Польша, Литва, Запад в лице этих стран и так далее. Это готовилось ими. Третья сила — она же изуверская, она могла использовать в том числе и Россию, и либеральные российские силы, и нанимать она могла людей. Россию могли использовать с её открытой границей с Белоруссией. Явно, что это не Россия официальная, которой это абсолютно не выгодно ни по каким параметрам. Невыгодно свержение было Лукашенко и привод туда каких-то молодых прозападных ребят, которых мы не понимаем и не уверены ни в чём. Зачем подвергать сомнению такие межгосударственные отношения? Сейчас они получат по заслугам», — заявил председатель.

Протесты продолжились и на следующий вечер после выборов. В МВД Белоруссии сообщается об одном погибшем в Минске, который пытался бросить взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, но оно взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.