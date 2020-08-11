Активистка заплатит 30 тысяч за сравнение полицейских с экскрементами

В Ростове-на-Дону суд оштрафовал столичную гражданскую активистку Веру Олейникову на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на телеграм-канал «цвеТЫ для володи».

Причиной для возбуждения административного дела стала публикация фотографии в интернете, где на плакате активистки сотрудники правоохранительных органов сравниваются с экскрементами не в пользу последних. Так девушка высказала на улице Ростова-на-Дону свою солидарность с активисткой «Открытой России», которую судят по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации.

Олейникова уже 19-й день держит голодовку из-за несогласия по вменяемому правонарушению.

Вера Олейникова является постоянной участницей уличных протестов. Ранее Sobesednik.ru писал о ее акции у здания ФСБ против внесения изменений в Конституцию.