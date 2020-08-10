СМИ: По данным ЦИК, в Москве большинство проголосовали за Лукашенко

Генеральный директор портала Sports.ru Дмитрий Навоша опубликовал в своем Twitter итоговый протокол по голосованию на выборах президента Беларуси в Москве. Из него следует, что победу одержал Александр Лукашенко.

В документе говорится, что 1663 человека отдали свои голоса за Светлану Тихановскую, а 2018 человек — за Лукашенко. Остальные кандидаты не набрали сколь-либо значимого количества голосов.

При этом, по данным экзитпола «Честных людей», 78,5% людей проголосовали за Тихановскую. В пользу этого говорят и многочисленные публикации в СМИ и соцсетях. Например, блогер Илья Варламов в одном из последних роликов заявил, что в огромной очереди, выстроившейся перед посольством Беларуси в Москве единицы признались, что готовы поддержать Лукашенко, а абсолютное большинство открыто выступили за Тихановскую.

Навоша также отмечает, что из-за низкой пропускной способности посольства многие из собравшихся не успели проголосовать. Судя по данным СМИ, некоторые люди простояли в очереди по 5-7 часов.