На улицах Минска замечен военный спецназ, по протестующим могли "открыть огонь"

В Беларуси вновь начались протесты, однако, судя по сообщениям в Telegram-каналах и СМИ, они пока носят разрозненный характер, что связано также с перекрытием улиц и остановкой движения общественного транспорта в некоторых районах.

В разных регионах люди выходят на различные площади группами из нескольких десятков или нескольких сотен человек. ОМОН, сотрудников которого в Telegram-каналах начали называть «карателями», также разбит на мобильные отряды: в соцсетях появляются видео, как силовики жестко задерживают и избивают митингующих и просто прохожих.

Как пишет TUT.BY, в Минске на улице Кавалерийской протестующие выстроились в линию, чтобы перекрыть движение машин. Также издание пишет о задержании 10-15 из нескольких сотен человек в районе гостиницы «Юбилейная».

Сразу два канала заявляют, что на Кавалерийской по протестующим «открыли огонь». Сообщается, что журналистка «Нашей Нивы» ранена в ногу. Судя по кадрам, которые публикует TUT.BY, там работает военный спецназ: они в военной форме в полном обмундировании и с автоматическим оружием в руках, их несколько сотен.

Пытающиеся объединиться, идущие в направлении центра города группы граждан Беларуси подвергаются набегам групп ОМОНовцев, которые в отдельных местах используют светошумовые гранаты.

«Беларусь головного мозга» публикует видео из Могилева, где один из протестующих подбегает сзади к производящим задержание силовикам и «отвешивает» одному из них «пендель», а затем убегает, чем вызывает бурные овации толпы. В другом месте протестующие наоборот встали на колени перед ОМОНом с щитами.