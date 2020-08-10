На Галямину завели еще одно уголовное дело

На муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину завели очередное, уже третье, уголовное дело, в связи с чем она вызвана в Следственный комитет. Об этом политик сообщила в своих соцсетях. «Они [уголовные дела] вокруг меня растут как грибы», – прокомментировала Юлия.

На вопрос Sobesednik.ru, что Следком предъявляет ей на этот раз, Галямина ответила, что пока ей об этом ничего не известно. Подробности ей сообщат непосредственно в Следственном комитете.

Сегодня утром Юлия Галямина объявила о старте нового муниципального проекта «Живая политика».

Ранее на Юлию возбудили уголовное дело по «дадинской» статье УК 212.1 – «многократные нарушения на митингах». Политик считает, что это сделано с целью оказать на нее давление и препятствовать ее участию в выборах. Напомним, что, по последним изменениям в избирательном законодательстве, кандидат, привлекавшийся по этой статье, не может быть зарегистрирован.