Глава КГБ Беларуси: Тихановскую хотели убить, чтобы создать "сакральную жертву"

В Беларуси объяснили слова Александра Лукашенко о том, что для защиты объединенного штаба оппозиции накануне были выделены 120 бойцов силовых структур.

Как передает ИА «БелТА», по словам председателя КГБ Республики Валерия Вакульчика, это связано с поступившим из штаба звонком, в котором якобы говорилось, что планируется покушение на лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Он также утверждает, что правоохранительные органы параллельно якобы перехватили сообщение о желании неизвестных сделать из Тихановской «сакральную жертву». «Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства», — пояснил руководитель ведомства.

Также он подчеркнул, что 120 силовиков, охранявших здание, «старались не привлекать внимания», однако «их присутствие было очевидно».

В штабе Тихановской отрицают, что совершали подобные звонки.