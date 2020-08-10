Белорусы готовят новые массовые протесты и заявляют о всеобщей забастовке

На Белорусском металлургическом заводе в Жлобине рабочие начали забастовку, передает Telegram-канал «Nexta.Live». «Все, кто могут, приезжайте и поддержите!» — говорится в их сообщении. Кроме того, распространяются рекомендации по протесту и призывы к всеобщим забастовкам.

Как отмечает Znak.com, в Telegram-канале «Экономика Беларуси» также призывают бизнесменов поддержать забастовку, приостановив свою работу из-за политической обстановки в стране: «Деловая активность в условиях массовых репрессий невозможна! Как известно уже несколько недель идет по нарастающей эскалация насилия со стороны спецслужб. Если первоначально под удар попали общественные активисты, то со временем репрессии стали применяться без разбора. Продолжение деловой активности в такой ситуации — практически невозможно», — пишут там, отмечая, что сигналом к окончанию забастовки станет вывод вооруженных формирований из городов. Также с призывом к забастовкам выступил Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

Кроме того, Znak.com пишет, что сегодня жители Беларуси намерены продолжить протестную активность на территории городов. «Мы будем выходить, пока нас не убьют», — заявила одна девушка журналисту. Также издание отмечает, что митингующие накануне полагают, что усилия митингующих свелись к нулю из-за отсутствия организации и лидеров.

«Nexta.Live» анонсирует начало акций на 19:00 и распространяет рекомендации по подготовке к столкновению с силовиками. «Диктатор развязал войну! (...) Чтобы покончить с этой властью нам нужно упорство, смелость и ваша активность. (...) Сегодня закупаем защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах», — пишет популярный Telegram-канал с более чем 600 тысяч подписчиков. В сообщении также даются советы, как минимизировать риски для протестующих: авторы просят не конфликтовать с силовиками, выводить из строя спецтехнику, перегораживать улицы личным автотранспортом, организовывать «спецпки» из людей (и петь песни для поднятия духа), а также избегать неудобных улиц.

«Минск. Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе», — пишут активисты, призывая другие города самостоятельно выделить подходящие локации.

Требования у них всего два: «новые выборы без Лукашенко» и «освобождение всех политических заключённых».