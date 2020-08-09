Сторонникам Тихановской на выборах в Беларуси выдают испорченные бюллетени

На избирательном участке возле школы №178 на Восточной улице Минска, где выстроилась огромная очередь, сразу несколько человек рассказали корреспонденту Sobesednik.ru, что получили испорченные бюллетени. На них, в графе одного из кандидатов (не обязательно Александра Лукашенко), уже стояла едва заметная точка. Таким образом получалось, что человек мог проголосовать за двух кандидатов сразу, из-за чего бюллетень можно счесть недействительным.

— Нам пришлось просить поменять его три раза, — рассказал один из избирателей участка №21.

В очереди распространяется слух, что бракованные бланки выдают «белоленточникам». Белая лента на руке — знак сторонников Светланы Тихановской.

Ещё одна странность — длинная очередь. Людям приходится проводить в ней по два часа, чтобы получить даже такой испорченный бюллетень. При этом избиратели других трёх участков, которые расположены в той же школе 178, проходят без очереди.

— Нам самим непонятна эта ситуация, — рассказала наблюдатель Татьяна. — Разница в числе избирателей между участками — максимум 100 человек, но не больше...

Избиратели подозревают, что просто в остальных домах этого района было организовано массовое досрочное голосование.