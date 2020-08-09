В Минске грубо задержали трех журналистов "Дождя", освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA Live» сообщает само издание.

На видео с задержания видно, что силовики в штатском в грубой форме на улице положили журналистов лицом в асфальт, а затем куда-то увезли. Причина задержания не известна.

По словам соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, незадолго до задержания они говорили с ней на улице.

Задержания коснулись и сторонников основного оппонента Александра Лукашенко: как пишет Znak.com, штаб Тихановской подтвердил задержание девяти из них. Также там подтвердили, что Вероника Цепкало покинула страну.