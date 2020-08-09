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Новости дня

09 августа, воскресенье

[17:50]МИД РФ: журналистов "Дождя" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации
[17:06]Во Владимире силовики сорвали очередную лекцию "Трансперенси Интернешнл"
[16:18]"Пугать санкциями не надо": Лукашенко призвал протестовать лишь по разрешению
[15:21]Московских полицейских подозревают в подбрасывании наркотиков и вымогательстве
[14:31]В Минске грубо задержали трех журналистов "Дождя", освещавших выборы
[14:09]Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования
[13:34]Только в ЦВО военные откроют ещё 10 парков "Патриот"
[13:10]Лукашенко рассказал о письме Путина и выставил журналистам ультиматум
[12:16]Афганистан ради перемирия выпустит 400 боевиков "Талибана"
[11:41]"Вербуют своих адептов": Глава ЦИК Беларуси обругала оппозицию в день голосования
[11:10]В Индийский океан вытекло порядка тысячи тонн нефтепродуктов
[10:27]Глава Минпросвещения заявил о создании единого "суперсервиса" для всех школ
[10:03]Выборы в Беларуси: военные и пропускной режим. Главное к началу дня голосования

08 августа, суббота

[21:53]На центральных улицах Минска начали задерживать гуляющих (видео)
[18:13]В российских городах задерживают участников акций в поддержку хабаровчан
[17:43]Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны
[17:07]За время пандемии принудительно было госпитализировано более 500 россиян
[16:52]Родители детей с дислексией  и СДВГ смогут получить бесплатные консультации
[15:42]Смерть девочки в Среднеуральском монастыре была связана с болезнью
[14:41]В Бейруте пройдет акция протеста в связи со взрывом в порту
[13:43]В Улан-Удэ на 20 тысяч оштрафовали депутата, использовавшего громкоговоритель
[12:36]В Сургуте депутат указал в декларации 26 квартир, 10 самолетов и 3 автостоянки
[11:45]На выборах в Беларуси досрочно проголосовали уже 32% избирателей
[11:00]Дегтярев утверждает, что не давал добро на использование бизнес-класса чиновниками
[10:00]29 день протестов в Хабаровске и велопробег в Минске. Новости к утру 8 августа

07 августа, пятница

[19:06]С 2021 года опекунам инвалидов I группы предлагают выплачивать 10 тысяч в месяц
[18:11]В ФАС просят не включать лекарство от СМА в список жизненно важных из-за дороговизны
[17:11]"Открытые медиа" нашли место прописки предполагаемой дочери Путина в Одинцово
[16:11]Путин и Лукашенко поговорили по телефону о 33 задержанных в Минске россиянах
[15:56]Илону Маску предложили не сотрудничать с "Норникелем"
[15:49]В Норильске во время откачки нефтепродуктов из реки их снова разлили
[15:06]В ХМАО пресекли заселение чиновников в дом для переселенцев из аварийного жилья
[14:56]Германия, Франция и Польшая усомнились в честности белорусских выборов
[14:20]16-летняя девушка во Владивостоке отдала 93 тысячи за продажу души дьяволу
[14:10]Европейская ассоциация политтехнологов призвала освободить Виталия Шклярова
[13:31]Появился новый федеральный проект для помощи назависимым кандидатам
[13:23]Кабмин дозволил закупать средства от лейкоза и лимфомы за рубежом за счет ОМС
[13:08]В Беларуси задержали главу штаба одного из кандидатов в президенты
[12:22]ФОМ зафиксировал падение доверия Путину и снижение оценки его деятельности
[11:53]В автоаптечке изменят размеры бинтов и добавят маски с перчатками

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В Минске грубо задержали трех журналистов "Дождя", освещавших выборы

Политика
14:31, 09 августа 2020

В Минске грубо задержали трех журналистов "Дождя", освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA Live» сообщает само издание.

На видео с задержания видно, что силовики в штатском в грубой форме на улице положили журналистов лицом в асфальт, а затем куда-то увезли. Причина задержания не известна.

По словам соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, незадолго до задержания они говорили с ней на улице.

Задержания коснулись и сторонников основного оппонента Александра Лукашенко: как пишет Znak.com, штаб Тихановской подтвердил задержание девяти из них. Также там подтвердили, что Вероника Цепкало покинула страну.

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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