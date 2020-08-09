По данным РИА Новости, одна из лидеров белорусской оппозиции, соратница кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Вероника Цепкало уехала из Республики. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в окружении её мужа.

«Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования», — пояснил собеседник агентства, отметив, что задержание Марии Колесниковой, которое произошло накануне, оказалось ошибочным (об этом ранее заявили в милиции), так как задержать на самом деле хотели Цепкало. С этим солидарен и источник РИА Новости: «Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально», — заявил он.

Отметим, что подтверждений этих данных пока не поступало. Накануне Telegram-каналы также сообщали об отъезде Вероники Цепкало, но это оказалось фейком: «Еврорадио» эту информацию официально опроверг пресс-секретарь Валерия Цепкало Алексей Урбан.

Напомним, что после отказа ЦИК в регистрации Валерий Цепкало уехал в Москву вместе с детьми. Он объяснил это поступившими ему данными о скором уголовном преследовании и возможном лишении родительских прав по надуманным основаниям.

Дополнение. В объединенном штабе Тихановской порталу TUT.BY подтвердили отъезд Вероники Цепкало, рассказав, что голосовать она намерена в Москве, а также отметив, что уважают её решение: «Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно».