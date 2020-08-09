"Пугать санкциями не надо": Лукашенко призвал протестовать лишь по разрешению

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не боится санкций и не считает Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах, посоветовав протестовать против результатов проходящих выборов в ходе согласованных акций.

«Я не считаю этого человека главным конкурентом. Это вы [СМИ] сделали ее главным конкурентом, и она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать», — приводит его слова «Интерфакс». Кто в таком случае является его ключевым соперником, президент не уточнил.

Он также заявил, что не намерен мешать демонстрациям после выборов, если они не будут нарушать действующий закон: «Хотите после выборов выразить свое мнение — хорошо, давайте посмотрим, на каких площадках по закону, и выражайте свое мнение», — объяснил белорусский лидер.

Лукашенко также обрушился с критикой на программу Тихановской: «Что это за программа — проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических [преступников], наркоманов, уголовников. Выпустим, а потом проведем честные выборы. Объясните, что это такое?» — поражается он.

На вопрос журналистов о том, понимает ли он, что против Беларуси могут ввести экономические санкции, глава Республики пояснил, что не считает их проблемой: «Пугать санкциями не надо. Мы уже знаем, что такое санкции», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее в Минске была задержана съемочная группа российского телеканала «Дождь», а также ряд соратников Тихановской.