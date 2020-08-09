Минск может остаться без мобильной связи и в понедельник

О пропаже связи предупреждают в местных салонах по продаже услуг мобильного интернета.

В день выборов в столице Беларуси происходят массовые сбои при попытках подключиться к мобильному интернету. Связь появляется на короткое время, затем снова пропадает. Как подтвердили корреспонденту «Собеседника» менеджеры местного оператора «life:)», такой же ситуации ожидают и 10 августа. Сегодня салоны этого оператора работают по графику короткого дня.

Пользователям российских сетей в Минске также не удается подключиться к мобильному интернету в роуминге. В службе поддержки «Билайн» не смогли объяснить, с чем связаны эти перебои.

Тем временем в стране продолжается голосование на выборах президента. ЦИК сообщает, что явка на данный момент составляет 73,4%.