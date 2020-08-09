МИД РФ: журналистов "Дождя" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что причиной задержания съемочной группы российского телеканала «Дождь» стало отсутствие у них аккредитации.

«Установлено их местонахождение», — пояснила она РИА Новости, отметив, что консульство оказывает им помощь и общается по этому поводу с властями Беларуси.

Ранее Sobesednik.ru писал, что двух корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского и Василия Полонского сотрудники правоохранительных органов в штатском грубо повалили лицом в асфальт прямо на улице, после чего задержали. Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова пояснила, что незадолго до инцидента они общались с ней.

По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, аккредитации у журналистов действительно не было, так как власти страны не согласовывали её выдачу, откладывая этот процесс, несмотря на регулярные звонки сотрудников «Дождя». «Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже... Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации», — пояснил он.