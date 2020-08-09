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Новости дня

09 августа, воскресенье

[17:50]МИД РФ: журналистов "Дождя" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации
[17:06]Во Владимире силовики сорвали очередную лекцию "Трансперенси Интернешнл"
[16:18]"Пугать санкциями не надо": Лукашенко призвал протестовать лишь по разрешению
[15:21]Московских полицейских подозревают в подбрасывании наркотиков и вымогательстве
[14:31]В Минске грубо задержали трех журналистов "Дождя", освещавших выборы
[14:09]Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования
[13:34]Только в ЦВО военные откроют ещё 10 парков "Патриот"
[13:10]Лукашенко рассказал о письме Путина и выставил журналистам ультиматум
[12:16]Афганистан ради перемирия выпустит 400 боевиков "Талибана"
[11:41]"Вербуют своих адептов": Глава ЦИК Беларуси обругала оппозицию в день голосования
[11:10]В Индийский океан вытекло порядка тысячи тонн нефтепродуктов
[10:27]Глава Минпросвещения заявил о создании единого "суперсервиса" для всех школ
[10:03]Выборы в Беларуси: военные и пропускной режим. Главное к началу дня голосования

08 августа, суббота

[21:53]На центральных улицах Минска начали задерживать гуляющих (видео)
[18:13]В российских городах задерживают участников акций в поддержку хабаровчан
[17:43]Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны
[17:07]За время пандемии принудительно было госпитализировано более 500 россиян
[16:52]Родители детей с дислексией  и СДВГ смогут получить бесплатные консультации
[15:42]Смерть девочки в Среднеуральском монастыре была связана с болезнью
[14:41]В Бейруте пройдет акция протеста в связи со взрывом в порту
[13:43]В Улан-Удэ на 20 тысяч оштрафовали депутата, использовавшего громкоговоритель
[12:36]В Сургуте депутат указал в декларации 26 квартир, 10 самолетов и 3 автостоянки
[11:45]На выборах в Беларуси досрочно проголосовали уже 32% избирателей
[11:00]Дегтярев утверждает, что не давал добро на использование бизнес-класса чиновниками
[10:00]29 день протестов в Хабаровске и велопробег в Минске. Новости к утру 8 августа

07 августа, пятница

[19:06]С 2021 года опекунам инвалидов I группы предлагают выплачивать 10 тысяч в месяц
[18:11]В ФАС просят не включать лекарство от СМА в список жизненно важных из-за дороговизны
[17:11]"Открытые медиа" нашли место прописки предполагаемой дочери Путина в Одинцово
[16:11]Путин и Лукашенко поговорили по телефону о 33 задержанных в Минске россиянах
[15:56]Илону Маску предложили не сотрудничать с "Норникелем"
[15:49]В Норильске во время откачки нефтепродуктов из реки их снова разлили
[15:06]В ХМАО пресекли заселение чиновников в дом для переселенцев из аварийного жилья
[14:56]Германия, Франция и Польшая усомнились в честности белорусских выборов
[14:20]16-летняя девушка во Владивостоке отдала 93 тысячи за продажу души дьяволу
[14:10]Европейская ассоциация политтехнологов призвала освободить Виталия Шклярова
[13:31]Появился новый федеральный проект для помощи назависимым кандидатам
[13:23]Кабмин дозволил закупать средства от лейкоза и лимфомы за рубежом за счет ОМС
[13:08]В Беларуси задержали главу штаба одного из кандидатов в президенты
[12:22]ФОМ зафиксировал падение доверия Путину и снижение оценки его деятельности
[11:53]В автоаптечке изменят размеры бинтов и добавят маски с перчатками

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МИД РФ: журналистов "Дождя" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации

Политика
17:50, 09 августа 2020

МИД РФ: журналистов "Дождя" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации
Мария Захарова // Global Look Press
Мария Захарова // Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что причиной задержания съемочной группы российского телеканала «Дождь» стало отсутствие у них аккредитации.

«Установлено их местонахождение», — пояснила она РИА Новости, отметив, что консульство оказывает им помощь и общается по этому поводу с властями Беларуси.

Ранее Sobesednik.ru писал, что двух корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского и Василия Полонского сотрудники правоохранительных органов в штатском грубо повалили лицом в асфальт прямо на улице, после чего задержали. Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова пояснила, что незадолго до инцидента они общались с ней.

По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, аккредитации у журналистов действительно не было, так как власти страны не согласовывали её выдачу, откладывая этот процесс, несмотря на регулярные звонки сотрудников «Дождя». «Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже... Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации», — пояснил он.

Теги: #Белоруссия #Мария Захарова

Рубрика: Политика

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