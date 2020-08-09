Лукашенко рассказал о письме Путина и выставил журналистам ультиматум

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин прислал ему письмо, в котором представил сведения о задержанных в Республике гражданах России.

«На следующий день [после звонка Путина] я получил от президента РФ письмо, по-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов [о задержанных россиянах]. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты», — приводит его слова РИА Новости.

Лукашенко также заявил о намерении российского лидера «детально разобраться» в ситуации, однако, как передает «Интерфакс», отметил, что ни генпрокурор Украины, ни генпрокурор России так и не приехали в страну, чтобы обсудить судьбу задержанных наемников: «Им наплевать на этих ребят», — пояснил он, отметив, что причины, по которым боевики оказались близ Минска «вторичны»: «Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска».

Кроме того, Лукашенко заявил, что все СМИ, которые будут «бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать», в результате получат от властей Беларуси «мгновенный ответ».

«Если вы провоцируете не только на Tut.by, а и на других ресурсах, я это вижу. Что вы хотите, свергнуть власть? И ждете, что я перед вами стану на колени и стану целовать песок? Ведите себя по закону — у нас претензий к вам не будет», — заявил президент, объяснив, что ранее просто поставил журналистов «на место» (цитата по Onliner).