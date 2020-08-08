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Новости дня

08 августа, суббота

[18:13]В российских городах задерживают участников акций в поддержку хабаровчан
[17:43]Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны
[17:07]За время пандемии принудительно было госпитализировано более 500 россиян
[16:52]Родители детей с дислексией  и СДВГ смогут получить бесплатные консультации
[15:42]Смерть девочки в Среднеуральском монастыре была связана с болезнью
[14:41]В Бейруте пройдет акция протеста в связи со взрывом в порту
[13:43]В Улан-Удэ на 20 тысяч оштрафовали депутата, использовавшего громкоговоритель
[12:36]В Сургуте депутат указал в декларации 26 квартир, 10 самолетов и 3 автостоянки
[11:45]На выборах в Беларуси досрочно проголосовали уже 32% избирателей
[11:00]Дегтярев утверждает, что не давал добро на использование бизнес-класса чиновниками
[10:00]29 день протестов в Хабаровске и велопробег в Минске. Новости к утру 8 августа

07 августа, пятница

[19:06]С 2021 года опекунам инвалидов I группы предлагают выплачивать 10 тысяч в месяц
[18:11]В ФАС просят не включать лекарство от СМА в список жизненно важных из-за дороговизны
[17:11]"Открытые медиа" нашли место прописки предполагаемой дочери Путина в Одинцово
[16:11]Путин и Лукашенко поговорили по телефону о 33 задержанных в Минске россиянах
[15:56]Илону Маску предложили не сотрудничать с "Норникелем"
[15:49]В Норильске во время откачки нефтепродуктов из реки их снова разлили
[15:06]В ХМАО пресекли заселение чиновников в дом для переселенцев из аварийного жилья
[14:56]Германия, Франция и Польшая усомнились в честности белорусских выборов
[14:20]16-летняя девушка во Владивостоке отдала 93 тысячи за продажу души дьяволу
[14:10]Европейская ассоциация политтехнологов призвала освободить Виталия Шклярова
[13:31]Появился новый федеральный проект для помощи назависимым кандидатам
[13:23]Кабмин дозволил закупать средства от лейкоза и лимфомы за рубежом за счет ОМС
[13:08]В Беларуси задержали главу штаба одного из кандидатов в президенты
[12:22]ФОМ зафиксировал падение доверия Путину и снижение оценки его деятельности
[11:53]В автоаптечке изменят размеры бинтов и добавят маски с перчатками
[11:22]ОНФ: Из-за золотодобытчиков могут исчезнуть последние 20 амурских тигров
[11:13]"Преступный проект": Глава ЦИК Беларуси запретила собирать фотографии бюллетеней
[10:28]"Сидел за кусок пластмассы": Активистов с куклой Путина хотят отправить в колонию
[09:58]Хабаровские депутаты потребовали разобраться в изъятии всей почты Фургала
[09:28]С Абызова требуют 32 млрд. Следствие: он 6 лет занимался бизнесом на госслужбе
[09:08]"Ангел пришел": Схимонах Сергей – о смерти 15-летней девочки в его монастыре
[08:30]Певцы не споют Лукашенко, США заинтересовались Коломойским. Главное к 7 августа

06 августа, четверг

[17:19]Суд назначил фигурантам "Нового величия" условные и реальные сроки
[16:14]Лукашенко утверждает, что ему "подкинули" коронавирус
[15:53]В трех городах Беларуси отменили митинг в поддержку Светланы Тихановской
[15:37]Неонатологов в 15 регионах научат беречь собственное психологическое здоровье
[14:53]На критиковавшего жилье новоуренгойца завели дело из-за антисемитизма
[14:08]Руководитель избирательного штаба Тихановской была задержана для беседы
[13:24]В Башкирии задержаны активисты, выступавшие против вырубки леса

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Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны

Политика
17:43, 08 августа 2020

Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала оценку задержанию 33 россиян в  Беларуси во время своего выступления на форуме «Территория смыслов».

«Это все подавалось как чуть ли не операция российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации ситуации... А что оказалось на поверку? На поверку оказалась провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — цитирует Захарову «Интерфакс».

В Беларуси утверждают, что задержанные имеют отношение к ЧВК «Вагнер».

Рубрика: Политика

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