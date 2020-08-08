Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала оценку задержанию 33 россиян в Беларуси во время своего выступления на форуме «Территория смыслов».

«Это все подавалось как чуть ли не операция российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации ситуации... А что оказалось на поверку? На поверку оказалась провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — цитирует Захарову «Интерфакс».

В Беларуси утверждают, что задержанные имеют отношение к ЧВК «Вагнер».