В Сургуте депутат указал в декларации 26 квартир, 10 самолетов и 3 автостоянки

В Сургуте местный депутат и предприниматель Евгений Барсов указал в декларации все свое имущество, на что не смогла не обратить внимание общественность. Документ был опубликован на сайте Гордумы, пишут «Новые известия».

Так, в собственности Барсова числится 26 квартир, один жилой дом, три автомобильные стоянки, 10 спортивных самолетов и доход в 73,3 миллиона рублей.

Известно, что на протяжении 25 лет Барсов возглавлял строительную компанию «Сургутстройтрест». В 2018 году он продал свой бизнес.

Евгений Барсов является членом партии ЛДПР.