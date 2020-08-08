В российских городах задерживают участников акций в поддержку хабаровчан

В Санкт-Петербурге трех активистов доставили в отделение полиции №28, сообщается в онлайн-трансляции «ОВД-инфо». Среди них молодая девушка, которую задержали первой за то, что она подняла перед полицейским плакат «Россия, вставай». Во время задержания толпа вокруг кричала силовикам «Позор!»

В Омске на акции поддержки было задержано 11 человек. В Екатеринбурге на пути к месту акции был задержан блогер Александр Сабуров. На него в отделении полиции №9 пытались составить протокол об отсутствии регистрации.

В Самаре у участников акции переписывают паспортные данные, а в Нижнем Новгороде задержали местного жителя Вадима Глебова с плакатом «Хабаровск! Респект! День протеста».

В Тюмени задержаны два участника шествия, в Красноярске участника акции оставят на ночь в отделе полиции. Во Владивостоке, Москве и Ессентуках задержаны по одному активисту.