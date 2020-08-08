Дегтярев утверждает, что не давал добро на использование бизнес-класса чиновниками

Пресс-служба регионального правительства Хабаровского края назвала «аппаратной диверсией» отмену распоряжения экс-губернатора Сергея Фургала, запрещающего чиновникам летать бизнес-классом.

Сам врио губернатора Михаил Дегтярев отметил: «Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом класс», — цитирует его телеграм-канал «Новой газеты».

Ранее на региональном портале правовой информации был размещен документ, аннулирующий запрет Сергея Фургала на использование бизнес-класса чиновниками.

«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — утверждала пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске уже 29-й день подряд проходят акции поддержки экс-губернатора Сергея Фургала.