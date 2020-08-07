"Сидел за кусок пластмассы": Активистов с куклой Путина хотят отправить в колонию

В ноябре 2018 года несколько молодых людей в центре Перми установили куклу в тюремной робе. На ней была надпись о Владимире Путине, в которой МВД, проведя экспертизу, не обнаружило разжигания ненависти — это же подтвердила и повторная экспертиза. Но в декабре 2019 года экспертиза СК обнаружила в видео мотив политической вражды и оскорбление сторонников главы государства.

Теперь трех активистов обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Александру Шабарчину прокурор запросил три года колонии, Александру Котову — два, а Даниле Васильева — полтора года, передает в своем Telegram-канале «Апология протеста» со ссылкой на адвокатов.

«Когда в будущем меня спросят за что ты сидел? Ты кого-то покалечил? Украл что-то? А я отвечу: "я сидел за кусок пластмассы"», — заявил в своем последнем слове Васильев.