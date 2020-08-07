Путин и Лукашенко поговорили по телефону о 33 задержанных в Минске россиянах

Пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре между главами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Они обсудили задержание на территории Республики 33 российских граждан, пишет «Интерфакс».

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — цитирует агентство пресс-службу Кремля. Также отмечается, что российская сторона тоже заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации.

Напомним, что граждане РФ были задержаны в Беларуси 29 июля по подозрению в намерении дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента, которые пройдут 9 августа. Предполагается, что все задержанные — наемники ЧВК «Вагнер».

Министерство иностранных дел требовало от белорусской стороны отпустить задержанных.