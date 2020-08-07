"Открытые медиа" нашли место прописки предполагаемой дочери Путина в Одинцово

«Открытые медиа» изучили данные Росреестра и обнаружили, что так называемая дочь президента РФ Владимира Путина эндокринолог Мария Воронцова получила недвижимость в поселке Лапино Одинцовского района в Подмосковье от «риелтора друзей Владимира Путина» Григория Баевского.

Издание пишет, что именно адрес этого дома Мария Воронцова указывает как свой адрес регистрации при оформлении официальных документов.

Также известно, что предыдущими собственниками недвижимости были объявленные в розыск за миллиардные коррупционные хищения предприниматели Герман Горбунцов и Борис Ушерович.

Напомним, что Владимир Путин никогда не подтверждал, что Марина Воронцова и соучредительница Фонда междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук Екатерина Тихонова — его дочери. Отвечая на вопросы, он называет их «эти женщины».