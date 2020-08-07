Хабаровские депутаты потребовали разобраться в изъятии всей почты Фургала

Депутаты хабаровского отделения ЛДПР выступили с официальным обращением к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи с данными правозащитников об условиях содержания экс-губернатора Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово».

«Депутаты обеспокоены полной информационной изоляцией экс-губернатора. Так, Сергей Фургал сейчас лишен возможности отправлять и получать письма и телеграммы. За все время содержания под стражей (с 9 июля) – он не получил ни одного письма, так как всю корреспонденцию изымает следователь. По их мнению, это противоречит закону и может оказывать психологическое давление на арестованного», — говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии в Instagram.

Среди подписавшихся под обращением к Москальковой указаны главы фракций ЛДПР в крае Сергей Зюбр, Михаил Сидоров и Владимир Гинзбург.

«Случай с задержанием Фургала и производством предварительного расследования, имеет особое общественное значение», — заявил Зюбр. Он также отмечает, что депутаты просят уполномоченного по правам человека разобраться в необходимости закрытого судебного процесса, а также в соблюдении прав бывшего главы региона в СИЗО.

Ранее о том, что следователь изымает всю корреспонденцию Фургала, заявили правозащитники из ОНК, которым удалось встретиться с ним в СИЗО. По словам Евы Меркачевой, Фургал не знает, что происходит в Хабаровском крае, к нему не пускают ни депутатов Госдумы от ЛДПР, ни адвоката.