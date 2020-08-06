В трех городах Беларуси отменили митинг в поддержку Светланы Тихановской

Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by.

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей», — пояснила пресс-секретарь кандидатки Анна Карсулина.

Отмечается, что предлогом для отмены акции Тихановской в Минске стал запланированный на это время в парке местными властями праздник Дня железнодородных войск.

Ранее сообщалось, что утром 6 августа была задержана руководитель избирательного штаба Тихановской Мария Мороз. С ней провели разъяснительную беседу.