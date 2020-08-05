Жириновский пообещал провести акцию в поддержку Фургала на "кусочке улицы"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский намерен 22 августа организовать в Москве акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако на то, что её согласуют, системный оппозиционер не рассчитывает, а к несогласованному митингу не призывает.

«Мы защищаем его, помогаем ему. Вот 22 августа проводим митинг в защиту Фургала, ответственный — Власов Василий Максимович. Если площадку не дадут в городе, пока в Москве везде запрещены (митинги), проведем в другом месте. У нас есть кусочек улицы, где проведем», — приводит его слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на РИА Новости.

При этом в своем Telegram-канале Жириновский также отметил, что депутатов от ЛДПР к Фургалу до сих пор не пускают: «Ни меня, ни других. Это же нарушение». Он выразил надежду, что решение суда о выборе меры пресечения будет пересмотрено, а самого Фургала отпустят обратно в Хабаровск, чтобы он приезжал в Москву лишь на заседания суда: «А еще лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане». Для этого, обещает он, партия выделит Фургалу адвокатов «получше».

Ранее о том, что к Фургалу не пускают ни депутатов, ни даже его адвоката заявила правозащитница Ева Меркачева, навестившая его в СИЗО. При этом экс-глава региона отказался от услуг основного адвоката (кто его нанял неизвестно), а ещё двух адвокатов, одному из которых он «доверяет», следователи намерены отстранить из-за конфликта интересов.

Фургал также не получает и не может отправлять почту и лишен возможности узнавать о том, что происходит в Хабаровском крае, где после его ареста горожане уже 25 дней подряд устраивают несогласованные акции протеста в его поддержку.