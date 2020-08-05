Зеленский надеется, что задержанные Беларусью боевики будут переданы Украине

Президенты Украины и Беларуси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможность передачи задержанных под Минском боевиков частной военной компании «Вагнер», имеющих гражданство РФ.

Глава Украины Владимир Зеленский напомнил, что некоторые из наемников участвовали в военных действиях на востоке страны на территории непризнанных ДНР и ЛНР. Как отмечается, их передача украинской стороне подчеркнет дальнейшее «эффективное взаимодействие компетентных органов двух государств».

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами», — передает пресс-служба слова Зеленского.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что некоторые из задержанных действительно воевали вместе с ним на Донбассе. При этом российская сторона полностью отрицает существование ЧВК «Вагнер» и заявляет, что задержанные «сотрудники ЧОПов» летели через Беларусь в третьи страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне назвал это «враньем», заявив, что боевикам была дана команда «ждать» под Минском.