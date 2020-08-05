ЦИК займется борьбой с "негативно окрашенной и заведомо ложной информацией"

ЦИК выделит 1,17 миллиона рублей на оплату услуг агентства «Интегрум Медиа», которое будет проводить мониторинг соцсетей на предмет «выявления и противодействия негативно окрашенной и заведомо ложной информации». В задачи PR-консультантов войдет нахождение негативных сообщений в адрес ЦИК и внесение предложений по противодействию им. Обо всем этом Центризбирком хочет узнавать в течение часа.

«Это информационная война, и мы в этой информационной войне не будем давать спуску всем тем, кто врёт», — приводят «Открытые медиа» слова главы ведомства Эллы Памфиоловой.

Кроме того, в документах отмечается, что в задачи агентства будет входить «получение объективной информации об освещении деятельности избирательных комиссий», а также «повышение уровня информированности избирателей» о деятельности Центризбиркома.

«Думаю, это связано с отсутствием содержательных аргументов, ведь ЦИК вынуждена оправдывать все те безумные инновации, которые сейчас вводятся в избирательное законодательство», — полагает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, обращая внимание на то, что в последние годы ЦИК перестал воспринимать конструктивную критику.