В Екатеринбурге задержаны сборщики подписей за возврат выборов мэра

В городах Нижнем Тагиле и Екатеринбурге полиция заинтересовалась сборщиками подписей за возвращение прямых выборов в Свердловской области.

В МВД считают, что агитационные кубы, которые активисты используют для сбора подписей, являются сборно-разборными конструкциями, которые вписываются в закон об организации массовых мероприятий.

Из-за этого был составлен протокол о нарушении правил акции в отношении депутата городской Думы от КПРФ Андрея Пирожкова, пишет «МБХ медиа». Также были задержаны еще два человека из числа сборщиков. При этом у всех были разрешения на сбор подписей.

Отмечается, что у активистов пытались отобрать листы с личными данными граждан, которые поставили подписи за возвращение выборов.

Ранее сообщалось, что правительственная газета в Екатеринбурге долго не публиковала законопроект общественной инициативы, что затягивало процесс сбора подписий для рассмотрения документа в ЗакСе.