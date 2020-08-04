В Британии поняли, как хакеры вмешались в выборы: они взломали почту министра

В преддверии выборов в парламент Великобритании была взломана почта члена Консервативной партии и экс-министра международной торговли Лиама Фокса, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Как пишет издание, именно из его почты были получены сведения, использованные позднее оппозиционной Лейбористской партией. В них содержались данные о проблемах в Национальной системе здравоохранения страны.

Правительство Соединенного Королевства обвиняет во взломе российских хакеров, которые, по данным СМИ, действовали под руководством российских властей.

Национальное агентство по борьбе с преступностью ведет расследование уголовного дела в связи с произошедшей утечкой данных. «На нынешнем этапе мы не можем давать какие-либо еще комментарии. Однако, как вы можете предположить, в правительстве действует очень надежная система защиты IT-систем наших чиновников и сотрудников», — пояснили изданию в ведомстве.