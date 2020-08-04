С ТОАЗом не все так однозначно, товарищ генерал

Почему глава СК РФ Александр Бастрыкин публично занял сторону олигарха Мазепина?

Михаил Тульский

(президент центра исследований «Политическая аналитика»)

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин недавно дал большое интервью «Российской газете», в котором помимо прочего решил прокомментировать один из самых давних и громких корпоративных конфликтов в истории Российского бизнеса. Причем тональность комментариев подразумевала явное «сочувствие» к одной из сторон конфликта – компании «Уралхим». В частности, он повторил обвинительные тезисы в отношении бывших руководителей «Тольяттиазота», преследуемых по жалобе «Уралхима». Глава СК вспомнил и дело бывшего главы «Тольяттихимбанка» Александра Попова, чей длительный арест российские деловые круги оценивают как нахождение «в заложниках».

Из слов Бастрыкина явно виден пресловутый обвинительный уклон отечественной правоохранительной системы, которая любое возбужденное дело стремится довести до реальных сроков фигурантам. Но в первую очередь интервью примечательно рвением, с которым генерал юстиции подсвечивает позицию только одной из сторон известного и непростого конфликта. Для одного из его участников, олигарха и владельца компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина такая трактовка ситуации, вероятно, стала приятным обстоятельством. Его имя, конечно, в интервью не звучит. Но именно его интересы поддерживаются в озвученной главой Следкома версии конфликта.

Для тех, кто все пропустил, напомню: уголовные дела вокруг ТОАЗа начали множиться с приходом «Уралхима» в качестве миноритарного акционера предприятия. Дела о неуплате налогов, мошенничестве, создании преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями посыпались как из рога изобилия. Несмотря на абсурдность обвинений (экс-руководителей ТОАЗа обвинили, например, в хищении всей (!) продукции предприятия, произведенной в 2007-2012гг.), явную ангажированность свидетелей и отказ самого предприятия признать себя потерпевшей стороной, российские суды исправно штампуют обвинительные приговоры. В прошлом году подсудимых заочно осудили на 8,5-9 лет лишения свободы, сейчас дело находится на стадии кассации.

По версии обвиняемых и самого «Тольяттиазота», уголовные дела — инструмент давления со стороны Мазепина с целью рейдерского захвата контроля над предприятием. Версия небезосновательная, учитывая, что именно «Уралхим» является инициатором уголовных дел.

Другим «застрельщиком» уголовных дел выступал еще один миноритарный акционер, пенсионер из Тольятти Евгений Седыкин (владелец 0.00019% акций «Тольяттиазота»). Но он уже осужден, как раз за попытку рейдерского захвата. Он дважды «проводил» фиктивные общие собрания акционеров и пытался изменить состав совета директоров, отправляя в налоговую поддельные документы.

Есть обоснованные сомнения, что пенсионер Седыкин самостоятельно разработал и реализовал такой дерзкий план. Куда более вероятно, что он стал пешкой в большой игре, разыгрываемой «Уралхимом». И пешку эту уже использовали и без сожалений пожертвовали.

Что же касается упомянутого Бастрыкиным дела Александра Попова, который якобы хотел дать взятку судьям Верховного суда, то его история также вызывает массу вопросов. Арест Попова произошел незадолго до вынесения приговора по делу о хищении на ТОАЗе, а предъявленные ему обвинения выглядели довольно странными. Например, зачем вообще давать взятку на 2 млн евро (128 млн рублей по тогдашнему курсу), если речь шла о доначисленных налогах на сумму 160 млн рублей? 30 млн рублей – не та разница, за которую стоит так подставляться и рисковать. За Попова, к слову, вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов. Однако суд раз за разом продлевает банкиру арест – в СИЗО он находится уже больше года.

Очевидно, что все это – звенья одной цепи, об истории вокруг ТОАЗа публикуется множество информации. И про желание Мазепина подмять под себя «Тольяттиазот», и про странности уголовных дел, и многое другое. Ситуация вовсе не так проста, как это звучит в интервью главы Следственного комитета.

Настораживают и противоположные решения в российских и зарубежных судах по делам, связанным с «Уралхимом» и ТОАЗом. Политики в этом деле нет, поэтому у зарубежных судей нет оснований для необъективности. Если российские суды массово принимают решения против основных владельцев «Тольяттиазота», то иностранные суды ведут себя противоположным образом.

Например, в прошлом году Высокий суд Ирландии выпустил акт, в котором прямо запретил «Уралхиму» до конца разбирательств совершать действия, которые могут повлечь за собой обращение взыскания на акции «Тольяттиазот». Почему-то ирландскому суду верится больше, чем Комсомольскому районному суду г.Тольятти. Особенно с распространенной в нашей стране практикой телефонного правосудия и других коррупционных историй.

Суд Британских Виргинских островов также посчитал, что «Тольяттиазот» может подвергаться попытке рейдерского захвата со стороны «Уралхима». А судья Главного магистрата Англии и Уэльса назвала Мазепина «корпоративным рейдером», а уголовное дело, возбужденное с его подачи против бывших руководителей ТОАЗа — попросту ложью «от начала и до конца».

Как видно, ситуация совсем неоднозначная. Человек со стороны едва ли возьмется судить, кто в ней жертва, а кто злодей. И от чиновника ранга Бастрыкина неожиданно видеть столь явное сочувствие одной из сторон. Александр Бастрыкин, безусловно, не может этого не понимать.

Нельзя исключать, что его попросту дезинформировали подчиненные, которые не обратили внимание руководителя на важные детали дела. Короля, как известно, играет свита, и многое зависит от того, в каком виде представить данные начальству. Как бы то ни было, Следственный комитет обозначил свою позицию в корпоративном конфликте вокруг «Тольяттиазота». Непредвзятой ее назвать сложно, но уж какая есть.