Найден самый "дешевый" депутат РФ: Илья Гаффнер за год заработал целых 4 копейки

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, прославившийся в 2015 году тем, что посоветовал россиянам поменьше есть в целях экономии, сам своему совету, видимо, следовал весьма неохотно. Или не следовал совсем. Согласно его декларации за 2019 год, он заработал всего 4 копейки.

Отметим, что задекларированный доход депутата в благословенном 2015 году составил 2.287.798 рублей, что по меркам Свердловской облдумы средненько, если не считать отдельных эксцессов. Например, сосед Гаффнера по сведениям о доходах, депутат Гришпун заработал более 31 миллиона рублей, но на следующий год он уже, видимо, перестал быть депутатом. А Гаффнер заработал ощутимо меньше – 1.816.857 рублей, но все равно остался на более или менее приличном уровне депутатского дохода.

Примерно тогда же стало известно, что Гаффнера подозревают в сокрытии имущества и воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего. Дело в том, что в июле 2016 года он был признан банкротом по иску Россельхозбанка. Кроме того, областное УФССП ограничило ему выезд за рубеж в связи с долгом в 196 млн рублей. Который никак не отразился в сведениях о доходах. Кроме того, Гаффнер сразу после решения суда не передал свои банковские карты конкурсному управляющему, а придержал их до сентября 2016 года. И все это время ему выдавали зарплату на руки – по его же просьбе. Таким образом Гаффнер зажал от кредиторов еще порядка 400 тыс. рублей.

Вот в 2017 году что-то окончательно пошло не так и депутат Гаффнер обнародовал доход в 374.703 рублей. На следующий год ему поперло: у Гаффнера получилось оспорить банкротство в арбитражном суде и избавился от необходимости выплачивать 160 миллионов рублей долга по решению первой инстанции. Однако в сведениях о доходах за 2018 год он вообще ничего не указал. То есть, 2019-й год, как выясняется, для депутата-диетолога не был самым черным. Несмотря на это, арбитражный суд Уральского округа вернул в силу судебное решение о банкротстве по апелляции Россельхозбанка, ему все-таки удалось каким-то образом заработать 4 копейки. Видимо, все-таки смог немного умерить аппетит.