На "Новую газету" и Муратова составили 4 протокола о фейках о коронавирусе

На «Новую газету» завели два протокола из-за статей о распространении коронавируса в Чеченской Республике и в одной из воинских частей. Последняя была удалена после получения соответствующих предписаний Роскомнадзора и руководства закрытого территориального образования, где располагалась часть. Ещё два протокола завели персонально на главного редактора издания Дмитрия Муратова.

Как поясняет «МБХ Медиа», все они связаны с подозрениями о распространении в материалах недостоверной информации о коронавирусе. «Что там будет дальше, к каким штрафам и почему нас будут приговаривать — не могу сказать даже», — говорит Муратов.

Текст Елены Милашиной о распространении болезни и способах борьбы с ней в Чечне ранее также был скрыт по указанию Роскомнадзора. Перед этим он вызвал большой резонанс в связи с реакцией главы Республики Рамзана Кадырова, который заявил, что издание — «иностранная агентура» и «диверсионная антироссийская газета», прикрывающаяся свободой слова и ведущей «античеченскую травлю». Он также требовал от ФСБ принять соответствующие меры против «Новой».