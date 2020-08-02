В Хабаровске из-за ливня впервые выходной день прошел без митинга за Фургала

В Хабаровске не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, пишет Dvhab.

При этом издание отмечает, что около сотни человек все-таки пришли на место сбора, но по маршруту шествия не двинулись: остановила дождливая погода.

Это первый выходной день в Хабаровске за прошедшие 23 дня. Обычно в выходные шествия проходят дважды в день. На этот раз ливень прервал череду событий.

Напомним, несанкционированные акции протеста проходят в Хабаровске с 11 июля. Их причина — арест и смещение с должности губернатора Сергея Фургала. На место Фургала уже назначен врио, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.