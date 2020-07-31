Суд продлил арест счетов по делу ФБК, но разблокировал пенсии и соцвыплаты

Счета, арестованные у сторонников оппозиционного политика Алексея Навального по делу о предполагаемом отмывании Фондом борьбы с коррупцией 75,5 миллиона рублей, останутся заблокированными как минимум до 3 ноября 2020 года. Такое решение сегодня принял суд, сообщает адвокат Вероника Полякова.

Однако она обращает внимание, что в новом постановлении суда вводится запрет на блокировку ранее арестованных социальных и пенсионных выплат: «Через год они поняли, что запрещено накладывать арест на пенсионные и социальные выплаты», — комментирует адвокат.

Накануне стало известно, что Следственный комитет в этот раз не стал требовать блокировки счетов матери Навального и отца директора ФБК Ивана Жданова. Срок следствия также был продлен до 3 ноября.

Навальный настаивает, что обвинения против ФБК не соответствуют действительности и являются следствием политического давления, оказываемого на него, на его сторонников и работников Фонда.