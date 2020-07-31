"Противно, господа": Арестованный политолог Крашенинников заявил о взломе соцсетей

Политолог Федор Крашенинников вышел на свободу после семи суток административного ареста, которые ему назначил суд за повторное «оскорбление власти».

Напомним, что в первый раз он в своих соцсетях обматерил судей, арестовавших Леонида Волкова, тогда ему назначили штраф в 30 тысяч. А во второй раз его привлекли за пост в Telegram, где он нелицеприятно, но цензурно отозвался о судьях Конституционного суда.

Выйдя на свободу политолог неожиданно для себя обнаружил, что пока он находился в СИЗО его соцсети кто-то взламывал, причем, как он считает, «профессионально». «Почта, фб и инстаграмм под контролем, а вот твиттер у меня увели — там сменили и почту, и телефон. Я, конечно, написал в твиттер, но что-то сомневаюсь, что в этом есть смысл. Вот так работают доблестные органы российской госбезопасности — сначала тебя садят, а пока ты не можешь ничего контролировать, кто-то занимается твоими соцсетями. Противно, господа», — написал Крашенинников.

Он уже завел новый аккаунт в Twitter.

Для Deutsche Welle политолог прокомментировал свой арест, сравнив современные практики российской судебной системы со сталинскими годами: «Мы возвращаемся к сталинской практике, когда за анекдоты, за шутки уже можно получить срок».