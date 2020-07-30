Верховный суд уменьшил сроки фигурантам "ростовского дела" до 4 лет колонии

Осужденным по «ростовскому делу» Яну Сидорову и Владиславу Мордасову уменьшили срок пребывания в колонии. Согласно решению Верховного суда из-за переквалификации дела вместо шести лет и шести месяцев колонии строгого режима Сидорову и шесть лет и семи месяцев Мордасову придется отбыть по четыре года.

Об этом в своем Telegram сообщает глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея Сабинина и Владимира Воронина.

Напомним, что молодые люди были осуждены по обвинению в покушении на организацию массовых беспорядков и участие в них 5 ноября 2017 года, когда они вышли на площадь с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». В этот же день руководитель «Артподготовки» (запрещена в России) Вячеслав Мальцев обещал устроить в стране революцию.

Районный суд признал молодых людей виновными. По версии следствия они с помощью чата в Telegram намеревались устроить массовые беспорядки, захватить здание областного правительства и увечить правоохранителей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.